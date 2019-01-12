Романтиков и Снежная гавань: уфимцы предложили названия для новых улиц
12 января, 11:06ОбществоВиктория КуприяноваФото: Mkset.ru
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Конкурс от мэрии продлится до 7 января.
Городская администрация объявила о старте конкурс названий для новых уфимских улиц. Чаще всего в вариантах фигурируют имена известных уфимцев - бывшего ректора БашГУ Рагиба Гимаева или композитора Акрама Даутова. Есть и более смелые варианты, например, улица Романтиков и Снежная гавань.
Отправить ваш вариант имени для улицы можно на почту Горсовета [email protected] с пометкой «Конкурс» или по адресу 450098, проспект Октября, 120. Конкурс продлится до 7 марта, а результаты будут озвучены в апреле.
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