Романтиков и Снежная гавань: уфимцы предложили названия для новых улиц

Городская администрация объявила о старте конкурс названий для новых уфимских улиц. Чаще всего в вариантах фигурируют имена известных уфимцев - бывшего ректора БашГУ Рагиба Гимаева или композитора Акрама Даутова. Есть и более смелые варианты, например, улица Романтиков и Снежная гавань.

Отправить ваш вариант имени для улицы можно на почту Горсовета [email protected] с пометкой «Конкурс» или по адресу 450098, проспект Октября, 120. Конкурс продлится до 7 марта, а результаты будут озвучены в апреле.