Глава «Россетей» проверил ход строительства подстанции на Тамани

Во время рабочего визита в Краснодарский край гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский проинспектировал ход строительства на Тамани новой подстанции 220 кВ «Порт» и воздушных линий электропередачи 220-110-35-10 кВ.
Топ-менеджер пояснил, что работы велись с опережением графика, поскольку энергообъект очень важен для развития инфраструктуры полуострова и обеспечения потребностей транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста.
Как сообщают «Новые известия», проект по строительству этих энергообъектов реализуется в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, а также проекта по созданию сухогрузного района морского порта «Тамань».
Новая подстанция мощностью 432 МВА и ЛЭП общей протяженностью 188 км вполне позволят реализовать промышленный потенциал региона и повысить надежность энергоснабжения края.
«Россети» применили самое передовое оборудование, преимущественно отечественные разработки. Контролировать и управлять основным оборудованием и вспомогательными системами на подстанции позволит автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), обрабатывающая более 6,5 тысячи сигналов основного оборудования и измерений. Диспетчер прямо с рабочего автоматизированного места получит возможность заниматься телеуправлением и переключением оборудования.
Павел Ливинский также провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». На нем специалисты обсудили оперативную обстановку и прохождение холодного периода в регионах присутствия «Россетей» – Краснодарском крае и Республике Адыгее.
Гендиректор заострил внимание на реализации проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса. Еще 21 декабря 2018 года совет директоров «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации 2030», которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры благодаря внедрению информационных технологий.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости