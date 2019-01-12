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Глава «Россетей» проверил ход строительства подстанции на Тамани
Сюжеты:
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Photo 2019 01 11 19 36 29

Глава «Россетей» проверил ход строительства подстанции на Тамани

12 января, 12:22Общество
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