Глава «Россетей» проверил ход строительства подстанции на Тамани

Топ-менеджер пояснил, что работы велись с опережением графика, поскольку энергообъект очень важен для развития инфраструктуры полуострова и обеспечения потребностей транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста.

Как сообщают «Новые известия», проект по строительству этих энергообъектов реализуется в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, а также проекта по созданию сухогрузного района морского порта «Тамань».

Новая подстанция мощностью 432 МВА и ЛЭП общей протяженностью 188 км вполне позволят реализовать промышленный потенциал региона и повысить надежность энергоснабжения края.

«Россети» применили самое передовое оборудование, преимущественно отечественные разработки. Контролировать и управлять основным оборудованием и вспомогательными системами на подстанции позволит автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), обрабатывающая более 6,5 тысячи сигналов основного оборудования и измерений. Диспетчер прямо с рабочего автоматизированного места получит возможность заниматься телеуправлением и переключением оборудования.

Павел Ливинский также провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». На нем специалисты обсудили оперативную обстановку и прохождение холодного периода в регионах присутствия «Россетей» – Краснодарском крае и Республике Адыгее.