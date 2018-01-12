В Уфе ищут наставников для детей из детских домов
Сегодня, 10:51ОбществоЗлата ЗуковичФото: nastavnik54.ru
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Взрослые друзья смогут помочь войти в мир за пределами детдомов без сильных потрясений.
Фонд «Наши дети» запустил новую программу «Наставничество», и теперь взрослые люди могут стать наставниками для воспитанников детских домов, помогая адаптироваться к самостоятельной жизни за пределами детдомов. Об этом сообщает Агентство социальной информации.
В наставники приглашаются люди старше 24 лет, независимо от профессии или дохода. Предпочтение отдадут ответственным наставникам, которые способны не впадать в иллюзии и понимать свои ограничения.
Об участии в программе нужно сообщить по e-mail: [email protected] (указать в письме «Наставник»). В ответ кандидат получит анкету и описание дальнейших шагов.
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