В Уфе ищут наставников для детей из детских домов

Взрослые друзья смогут помочь войти в мир за пределами детдомов без сильных потрясений.

Фонд «Наши дети» запустил новую программу «Наставничество», и теперь взрослые люди могут стать наставниками для воспитанников детских домов, помогая адаптироваться к самостоятельной жизни за пределами детдомов. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

В наставники приглашаются люди старше 24 лет, независимо от профессии или дохода. Предпочтение отдадут ответственным наставникам, которые способны не впадать в иллюзии и понимать свои ограничения.