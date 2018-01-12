В Башкирии разыскивают 20-летнюю маму двоих детей

Молодая женщина пропала еще 10 января.

В Учалах ведутся поиски 20-летней местной жительницы Кристины Газизовой, которая, по словам близких, ушла из дома «буквально на один час», якобы чтобы встретиться с подругой, и пропала на два дня. Об этом сообщили волонтеры группы поиска в группе «Поиск детей – Уфа» Вконтакте.

Известно, что дома у пропавшей учалинки остались двое маленьких детей, один из них находится на грудном вскармливании. Сообщается также, что исчезнувшая мать периодически выходила на связь с родственниками и сообщила, что она сейчас попала на лечение в больницу в другой город.

Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, волосы светлые, до плеч, телосложение среднее.