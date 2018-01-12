Неделя в Башкирии: Интервью мэра Уфы, новые выплаты, иск «Роснефти»

Медиакорсеть решила напомнить о главных событиях недели.

В первый рабочий день нового года Медиакорсеть опубликовала интервью с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Оно было записано на Черниковском бродвее. Мэр Уфы рассказал о сносе исторических памятников, первом концерте ДДТ, о том, какой станет Уфа через 10 лет и сколько на самом деле людей в ней живет.

Во вторник, 9 января, стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, в том числе и апелляцию башкирского бобслеиста Ильвира Хузина. До начала Олимпиады в Корее остается совсем немного, спортивный суд должен принять решение до конца месяца.

В среду, 10 января, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире Радио России Башкортостан дала пояснения по поводу порядка оформления и получения новых выплат (около 9 тыс руб) родителям детей, родившихся в новом году.

В этот же день стало известно, как именно семьи с детьми могут снизить свои затраты на ипотеку. Согласно новому постановлению правительства России, семьи с детьми получат возможность получить субсидии, если рефинансируют действующий кредит на первичное жилье или возьмут новый.

В четверг, 11 января, следственный комитет сообщил о том, что следователи проверят информацию из СМИ о том, что в Уфе снесли дом мужчины, пока тот был в командировке. По имеющейся информации, жилой дом 68а на улице Гафури с обстановкой и личными вещами был снесен неизвестными в отсутствие хозяина.

В этот же день известный травник Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь после случившегося на его предприятии несчастья. У знаменитого целителя сгорел ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы – более 40 тонн трав.

В пятницу, 12 января, Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайства «Роснефти» и «Башнефти», просивших отложить заседание по иску к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 131,6 млрд руб дивидендов «Башнефти», полученных корпорацией с 2009 по 2014 годы, в период владения нефтяной компанией. Судебное заседание назначено на 3 апреля.