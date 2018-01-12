Глава Союза экологов Башкирии воззвал к совести жителей Благовещенска

Александр Веселов считает, что инертность горожан может обернуться настоящей экологической катастрофой.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов обратился через соцсети к жителям города Благовещенска со словами укора, посетовав, что общественность города и района совершенно не горит желанием отстаивать свои права на благоприятную окружающую среду. Его обращение связано, прежде всего, со строительством в Благовещенском районе самого высокого в России полигона для захоронения твердых отходов.

По словам Александра Веселова, ситуация осложняется тем, что полигон планируется обустроить на закарстованном участке при крайне высоком уровне залегания грунтовых вод.

Александр Веселов

- Это неизбежно приведет в загрязнению подземных вод питьевого качества фильтратом, который будет проникать с уровня полигона. Вдобавок жители получат дополнительный источник загрязнения атмосферного воздуха при постоянных выбросах свалочных газов и залповых выбросах токсичных веществ при возгорании свалочного тела. А вот гарантии рекультивации данной свалки отходов по истечению 30 лет ее эксплуатации отсутствуют, - пояснил Александр Веселов.

Он пояснил, что опубликовать обращение к жителям Благовещенска его побудил тот факт, что скоро истекает срок обжалования в суде положительного заключения государственной экологической экспертизы по данному проекту. Не обжалован в суд факт предоставления земельного участка под строительство без аукциона с многочисленными нарушениями, а также протокол общественных слушаний по проекту. Обоснованные возражения от имени горожан так и не направлены в Главгосэкпертизу. В интернете не опубликован список экспертов, выдавших явно незаконное положительное решения по проекту и т.д.

Все эти досадные недоработки, по словам Веселова, могут помешать законными методами противостоять возведению полигона в Благовещенском районе.

- Остановить аналогичную стройку в Стерлитамаке нам удалось только совместными усилиями с жителями города, включая их заявление в суд, а также госорганами, - подчеркнул глава Союза экологов РБ. - В создавшейся ситуации считаю нужным уведомить местных жителей, что наша организация может только поддерживать инициативы жителей Благовещенска и района, включая судебные иски и участвовать с опротестовании незаконно принятых решений по данному объекту в качестве третьего лица, консультировать и участвовать в вашей общественной работе. При отсутствии же инициатив со стороны самих жителей района и города помешать строительству полигона не удастся. Пока активной реакции обращение Александра Веселова в соцсетях не вызвало, хотя и набрало уже немало перепостов.