В Уфе и других города Башкирии включили новогоднюю иллюминацию. Глава республики Радий Хабиров опубликовал фотографии праздничного оформления.

Включили новогоднюю иллюминацию в Уфе и других городах республики. Жизнь продолжается, пишет Хабиров. Photo: Радий Хабиров // ВКонтакте Напомним, подготовка к Новому году в Башкирии идёт полным ходом. Ранее власти поручили запустить новогоднюю иллюминацию 10 декабря. Кроме того, 14 декабря в Уфе на Советской площади включат пиксельную ёлку стоимостью 12 миллионов рублей. В столице Башкирии также подготовлены ледовые катки и хоккейные коробки. Администрация города ранее сообщила, где можно покататься на коньках.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter