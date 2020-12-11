ВКонтакте подводит музыкальные итоги года

ВКонтакте подводит музыкальные итоги года

Вчера, 18:06
Общество
Photo: Вконтакте
ВКонтакте и BOOM подводят музыкальные итоги 2020-го и представляют треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи.

Команда ВКонтакте отметила лидеров рейтингов и тематических номинаций. Все они анонсированы на специальном сайте (vk.com/2020) — до конца декабря там будут публиковаться и итоги других направлений работы ВКонтакте.

Самым заметным артистом года стал MORGENSHTERN. Альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что MORGENSHTERN побеждает и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: MORGENSHTERN завоевал внимание аудитории ВКонтакте и становится «Артистом года».

Награда «Трек года» достаётся песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».

В номинации «Прорыв года» выигрывает битмейкер SLAVA MARLOW. Он начинал с совместного творчества с MORGENSHTERN, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.

Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».

Во вкладке «Обзор» пользователи могут подобрать плейлист с треками по жанру или настроению, от конкретного артиста или сообщества-куратора, а также по разным тематикам. «Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.

Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Рейтинги треков, альбомов и подкастов, которые были выпущены в 2020-м, а также самых популярных артистов года представлены ниже.

Интересные факты:

  • В топ-30 треков попали четыре песни, записанные MORGENSHTERN или вместе с ним.
  • По два трека в рейтинге — у Клавы Коки, Andy Panda и Andro.
  • В Москве, Нижнем Новгороде и Казани чаще всего слушали трек Cadillac, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске — «Луна не знает пути».

Топ-30 треков

  1. Тайпан & Agunda — Луна не знает пути
  2. MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА
  3. MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
  4. Ramil’ — Сияй
  5. The Limba & Andro — X.O
  6. Miyagi & Andy Panda — Kosandra
  7. Artik & Asti — Девочка танцуй
  8. HENSY — Поболело и прошло
  9. Raim — Двигаться
  10. Dabro — Юность
  11. NILETTO — Любимка
  12. Мэвл — Патамушка
  13. GAYAZOV$ BROTHER$ — Увезите меня на Дип-хаус
  14. JONY & Andro — Мадам
  15. Konfuz — Кайф ты поймала
  16. Ганвест — Кайфули
  17. MORGENSHTERN — Yung Hefner
  18. Gidayyat & Gazan — КОРОНАМИНУС
  19. Гуф & Murovei feat. V $ X V PRiNCE — Ураган (feat. V $ X V PRiNCE)
  20. Miyagi & Andy Panda — Minor
  21. Клава Кока & NILETTO — Краш
  22. MACAN — Кино
  23. Intelligency — Август
  24. Cream Soda & ХЛЕБ — Плачу на техно
  25. MORGENSHTERN — ОНА - ОНО
  26. FILV — Balenciaga
  27. Клава Кока — Покинула чат
  28. Олег Кензов — По кайфу
  29. Джаро & Ханза & kavabanga Depo kolibri — Таблетка
  30. Rakhim — Fendi

Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/playlist/-147845620_2262_fc3fa20aee11852ef8

Топ-30 альбомов

  1. ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ — MORGENSHTERN
  2. YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
  3. 7 (Part 2) — Artik & Asti
  4. 2004 — Скриптонит
  5. Vinyl #1 — Zivert
  6. Buster Keaton — Miyagi
  7. Всем привет! — Мэвл
  8. 58 — Егор Крид
  9. Список твоих мыслей — JONY
  10. Правило — PHARAOH
  11. Karmageddon — kizaru
  12. ЛЮБОЛЬ, Pt. 1 — ФОГЕЛЬ
  13. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$
  14. Я дома. — The Limba
  15. Неприлично о личном — Клава Кока
  16. Дом, который построил Алик — Гуф & Murovei
  17. Пацаны с улиц выбиваются в люди — Нурминский
  18. OLD BLOOD — Boulevard Depo
  19. Жить в кайф — Макс Корж
  20. КИНО БЕЗ СИГАРЕТ — 104
  21. Я люблю тебя — Rauf & Faik
  22. Моя кассета - твой первый диск — Тима Белорусских
  23. Калейдоскоп — Gafur
  24. Младшая сестра — дора
  25. Круг Ветров — Mnogoznaal
  26. Всё, что есть у меня - это голод — Ramil’
  27. NO LABEL — lil krystalll
  28. After Hours — The Weeknd
  29. Малый повзрослел, Ч. 2 — Макс Корж
  30. Hajime, Pt. 3 — Miyagi & Эндшпиль

Топ-10 артистов

  1. MORGENSHTERN
  2. Artik & Asti
  3. GAYAZOV$ BROTHER$
  4. Miyagi & Andy Panda
  5. Скриптонит
  6. HammAli & Navai
  7. JONY
  8. Макс Корж
  9. Егор Крид
  10. Элджей

Топ-5 подкастов

Не учитываются подкасты, созданные на основе других форматов: видео, переводов, статей, рассказов и так далее.

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