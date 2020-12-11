ВКонтакте подводит музыкальные итоги года

В номинации «Прорыв года» выигрывает битмейкер SLAVA MARLOW. Он начинал с совместного творчества с MORGENSHTERN, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.