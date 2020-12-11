В Уфе жители барака 1947 года постройки платят за капремонт, которого нет

— С нас администрация просит, чтобы мы предоставили независимую оценку дома. А она у нас, конечно, платная. Около 30 тысяч рублей. А то, что мы вызывали межведомственную комиссию, это в счёт не идёт, они не оценивают дом. Я-то согласна заплатить, только, извините, неполную сумму, у меня нет таких денег. А собрать остальные деньги с жителей мы не можем. Там бабушки живут, у которых пенсия копейки, рассказывает Оксана Сайфетдинова.