В Уфе жители барака 1947 года постройки платят за капремонт, которого нет

В редакцию Mkset обратились жители дома №2 по улице Мечетлинской в Уфе. По словам жителей, капитальный ремонт в их ветхом бараке не делали уже более 17 лет, однако они до сих пор ежемесячно за него платят. Отмечается, что дом 1947 года постройки по-прежнему не признан аварийным.

«Там очень опасно» По словам уфимки Оксаны Сайфетдиновой, в доме, о котором идет речь, расположены восемь квартир. Сейчас в нем живут около 10 семей. Сама женщина переехала из своей квартиры в другую в 2011 году, потому что откровенно боялась за свою жизнь. — Там очень опасно. Мы у меня в комнате, когда заселились с мужем, поставили пластиковые окна. Сейчас дом проседает, стекла на окне лопаются, даже открыть его опасно. В комнате полы перекошены примерно на 5-6 см. Если положить мячик с одной стороны, он в другую катится. Проводка вся на соплях висит. Все включишь, вырубается свет по всей квартире, рассказывает женщина. Как рассказала местная жительница, в доме проживают в основном пенсионеры и семьи с детьми-инвалидами. В 2019 году в здании провели косметический ремонт, однако это ничего не изменило. — У нас стены обваливаются, каркас дома просел. С крыши шифер постоянно слетает, попадает на машины. Дети как на улице гуляют, заявляет владелица одной из квартир. Нежеланная земля Местные жители начали писать обращения и жалобы в администрацию города еще с 2015 года. Именно к этому времени их обещали расселить, но чуда так и не произошло. Как выяснилось позже, территория, на которой расположен барак, должна была застроиться новыми многоэтажками. Дом попал в список участников подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции на 2007-2015 годы». Землю выставили на торги, переселять людей и сносить дома должен был именно застройщик, однако бизнесменов, желающих возвести новостройки на этих землях, не нашлось. По словам местных жителей, в администрации города им сказали ждать расселения до 2028 года. Только вот дом по-прежнему не признан даже аварийным. Чтобы хотя бы попасть в очередь на расселение, владельцам квартир предложили нанять независимую комиссию, которая проведет оценку износа здания. — С нас администрация просит, чтобы мы предоставили независимую оценку дома. А она у нас, конечно, платная. Около 30 тысяч рублей. А то, что мы вызывали межведомственную комиссию, это в счёт не идёт, они не оценивают дом. Я-то согласна заплатить, только, извините, неполную сумму, у меня нет таких денег. А собрать остальные деньги с жителей мы не можем. Там бабушки живут, у которых пенсия копейки, рассказывает Оксана Сайфетдинова. Платить не надо ремонтировать В администрации города Уфы Mkset пояснили, что жители дома №2 по улице Мечетлинской платят за капитальный ремонт по той же причине, что и ждут занесения в очередь на расселение, – дом не признан аварийным. Сейчас дом внесен в план республиканской программы капитального ремонта. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального оператора, в 2020-2022 году в доме планируется провести капитальный ремонт крыши, в 2023-2025 отремонтируют систему электроснабжения, в 2032-2034 сделают ремонт фасада, в 2035-2037 году – ремонт системы газоснабжения. Напоследок останется ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Эти работы запланированы на 2041-2043 годы. Photo: kapremont02.ru В пресс-службе администрации города объяснили, что местные жители могут ускорить план ремонта. Для этого собственникам необходимо провести собрание, составить протокол с подписями и подать заявление региональному оператору. При этом ремонт будет проведен лишь в том случае, если на счету дома имеется достаточное количество средств. Если же их не хватает, региональный оператор может предоставить заемные деньги. В случае, если дом признают аварийным, он попадет в очередь на расселение, а жителям в ожидании переезда больше не придется платить за капремонт. — Статья 184 Жилищного кодекса предусматривает возврат средств фонда капитального ремонта в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома, подытожили в мэрии города. Напомним, с похожей ситуацией столкнулись жители барака 1953 года постройки, расположенного по улице Миасской в Уфе. В 2019 году они узнали, что данного дома нет в списке аварийных. Жильцам предложили самим пригласить межведомственную комиссию и подать обращение. Собственники квартир собрали деньги и пригласили экспертов, которые определили, что дом изношен на 90,5%. В марте 2020 года они сдали все документы в администрацию и только в августе им ответили, что расселения придется ждать еще 10 лет.

