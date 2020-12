Пропавшие накануне вечером подростки, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, нашлись. Они живы и здоровы, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан».

Напомним, 10 декабря они не вернулись домой после школы. К вечеру родные забили тревогу. Их поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры. Добровольцы сообщали, что подросткам требуется медицинская помощь. Их искали по всем районам Уфы. О том, где брат и сестра находились всю ночь, пока неизвестно.

