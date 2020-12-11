В Уфе на базе больницы №13 начал работать ночной центр для Covid-пациентов

Известно, что у пациентов при приеме будут брать мазок на исследования методом ПЦР. Помимо этого врач сможет оперативно провести обследование сердца, компьютерную томографию легких, взять кровь на биохимический анализ и С-реактивный белок. После обследование доктора могут направить пациента на лечение в стационар или на амбулаторное лечение.