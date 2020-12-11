В Уфе на базе больницы №13 начал работать ночной центр для Covid-пациентов

В Уфе на базе больницы №13 начал работать ночной центр для Covid-пациентов

Вчера, 15:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: Минздрав РБ
В Уфе создали центр для экстренной диагностики пациентов с подозрение на коронавирус. Он расположен на базе 13-ой городской больницы. Обратиться за помощью можно с восьми вечера до восьми утра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

В ведомстве пояснили, что в центр пациента может направить лечащий врач, также люди могут прийти самостоятельно. При тяжелом состоянии здоровья больных будут доставлять на каретах скорой помощи.

Известно, что у пациентов при приеме будут брать мазок на исследования методом ПЦР. Помимо этого врач сможет оперативно провести обследование сердца, компьютерную томографию легких, взять кровь на биохимический анализ и С-реактивный белок. После обследование доктора могут направить пациента на лечение в стационар или на амбулаторное лечение.

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