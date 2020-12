За прошедшие сутки в России зафиксировано 613 смертей граждан, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает RT со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, общее количество смертей в России за все время с начала пандемии – 45893.

