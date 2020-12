В России могут запретить дистанционную торговлю БАДами

В Правительстве России рассматривают запрет продажи биологически активных добавок через интернет или почту. Президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев считает, что такая инициатива угрожает рынку и ущемляет россиян в правах.

Пункт о запрете содержится в проекте постановления «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи». Его внесли по предложению Роспотребнадзора, пишет kp.ru. Эксперты неоднозначно отреагировали на возможный запрет. Из-за коронавируса в аптеках пропали многие витамины, поэтому граждане стали проявлять больший интерес к различным биологически активным добавкам, то есть витаминам растительного происхождения. В связи с пандемией люди предпочитают заказывать препараты через интернет, чтобы лишний раз не выходить из дома. Получается, что государство требует от граждан соблюдать дистанцию, но хочет запретить им покупать нужные вещи онлайн. По словам Зубарева, инициативы, исходящие исключительно от надзорных ведомств без обсуждения с другими органами власти, вызывают настороженность. “Мы хотим, чтобы надзорные органы взяли во внимание позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей - это очень важный вопрос. Но я не припомню, чтобы в последнее время были какие-либо негативные сигналы, связанные с интернет-торговлей БАДами”, - отметил эксперт. По его словам, запрет лишь ограничит рынок и ущемит права россиян, так как в некоторых регионах страны купить БАДы можно только через интернет. “Перед введением такого постановления нужно посоветоваться с ведомствами, которые отвечают за промышленность. С учетом кризиса любое понижение сбыта будет означать, что нынешние производители будут закрываться, увольнять сотрудников, перестанут платить налоги”, - отметил Зубарев. Эксперт также напомнил, что подобные запреты неминуемо ведут к росту нелегального рынка. По его мнению, стоит контролировать чистоту сырья и продукции на стадии производства, а не продажи. Сейчас БАДы продаются либо в аптеках, либо на специализированных полках в магазинах. Если товар прошел сертификацию, то нет никаких видимых причин в запрете на его продажу через интернет, считает эксперт.

