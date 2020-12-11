В России могут запретить дистанционную торговлю БАДами

“Мы хотим, чтобы надзорные органы взяли во внимание позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей - это очень важный вопрос. Но я не припомню, чтобы в последнее время были какие-либо негативные сигналы, связанные с интернет-торговлей БАДами”, - отметил эксперт. По его словам, запрет лишь ограничит рынок и ущемит права россиян, так как в некоторых регионах страны купить БАДы можно только через интернет.