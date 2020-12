В следующем году власти Новосибирска запланировали покупку новой снегоуборочной техники на сумму пятьдесят миллионов рублей.

Infox.ru сообщает, что об этом рассказал глава Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, в бюджет на следующий год будут внесены поправки, предусматривающие увеличение затрат на приобретение универсальной техники для уборки тротуаров от снега зимой и от грязи и пыли летом. В общей сложности власти планируют закупить до двадцати таких машин.

