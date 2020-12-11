В горном районе Башкирии нашли обмороженную пару туристов

В горном районе Башкирии нашли обмороженную пару туристов

Вчера, 09:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Белорецком районе на горе Малиновой поздно вечером в минувшие выходные спасатели обнаружили обмороженную пару. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта в своих соцсетях.

По словам чиновника, на данном маршруте потеряться достаточно сложно, так как вся трасса промаркирована. Тем не менее, бывают и подобные случаи.

— В нашем районе с большим туристическим потенциалом просто необходимо уметь ориентироваться в лесу, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, правильно вести себя при пожаре, отметил Иваюта.

Теперь в Белорецке, при поддержке руководителя регионального отделения проекта Гульшат Ахмадеевой. планируют внедрить «Школу безопасности». Всероссийский детско-юношеский проект позволит уже с детского сада обучать горожан основам выживания.

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