В Башкирии подозрительный мужчина преследует школьников

Сообщается, что на днях незнакомец проводил ученика школы № 4 прямо до подъезда. При этом, как рассказывает издание он спрашивал ребёнка: «Куда идёшь? А дома тебя кто-нибудь ждёт? А есть у тебя телефон?». Когда они дошли до дома, там школьника встретил родственник, а неизвестный мужчина развернулся и убежал. Тогда родные мальчика вызвали полицию.