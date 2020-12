В Башкирии подозрительный мужчина преследует школьников

Родители школьников в Салавате встревожены: неизвестный мужчина якобы преследует их детей. Источник ИА «Башинформ» поделился сообщением-предупреждением.

Сообщается, что на днях незнакомец проводил ученика школы № 4 прямо до подъезда. При этом, как рассказывает издание он спрашивал ребёнка: «Куда идёшь? А дома тебя кто-нибудь ждёт? А есть у тебя телефон?». Когда они дошли до дома, там школьника встретил родственник, а неизвестный мужчина развернулся и убежал. Тогда родные мальчика вызвали полицию. По предварительным данным, за детьми ходит высокий мужчина лет 50-ти. Он одет в черную куртку, темно-синие штаны, а также он всегда носит белую маску. Неизвестный попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда тот шёл за невысокой женщиной. «Башинформ» предполагает, что он принял её за подростка. Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству информацию. Сотрудникам действительно поступало сообщение о подозрительном мужчине. Материалы будет рассматривать следователь. Родителей просят поговорить с детьми, чтобы они ни с кем не общались на улице, а в случае такой ситуации сразу звонили взрослым.

