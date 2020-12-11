В Башкирии на врио начальника отдела ГИБДД завели уголовное дело за получение взятки

Факт получения взятки выявлен сотрудниками ФСБ России по РБ. Однако начальник ГИБДД свою вину не признал. Сейчас он задержан, проводятся следственные действия. К слову, в отношении гражданина, который передал вознаграждение, также заведено уголовное дело по статье «дача взятки».