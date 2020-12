В Башкирии на врио начальника отдела ГИБДД завели уголовное дело за получение взятки

В городе Учалы следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего врио главы отделения ГИБДД по Учалинскому району. Мужчина подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

По предварительной версии сумма в размере 30 тысяч рублей была получена начальником ГИБДД от 35-летнего местного жителя. Таким образом мужчина хотел избежать ответственности за передачу своего автомобиля пьяному человеку и получить свое транспортное средство обратно. Факт получения взятки выявлен сотрудниками ФСБ России по РБ. Однако начальник ГИБДД свою вину не признал. Сейчас он задержан, проводятся следственные действия. К слову, в отношении гражданина, который передал вознаграждение, также заведено уголовное дело по статье «дача взятки». В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что по результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.

