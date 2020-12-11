В Алтайском крае и Кузбассе фиксируют резкий рост смертности

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию Росстата, наибольшая смертность по сравнению с показателями прошлых лет регистрируется в Алтайском крае. В течение десяти месяцев с начала года здесь зарегистрировано 4637 летальных случаев. Это на 62 процента больше, чем год назад, когда в регионе на эту дату умерло 2857 человек.