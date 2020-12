В Алтайском крае и Кузбассе фиксируют резкий рост смертности

На фоне пандемии COVID-19 в ряде сибирских регионов заметно выросли показатели смертности.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию Росстата, наибольшая смертность по сравнению с показателями прошлых лет регистрируется в Алтайском крае. В течение десяти месяцев с начала года здесь зарегистрировано 4637 летальных случаев. Это на 62 процента больше, чем год назад, когда в регионе на эту дату умерло 2857 человек. Похожая ситуация в Омской области, где скончалось 3222 человека. В прошлогоднем октябре умершими числились здесь 2075 жителей. Рост смертности за год составил 55 процентов. На 51 процент выросла смертность на эту дату в Кузбассе. За 10 месяцев прошлого года здесь было 3289 летальных случае, за это же время в этом году - 4970. Есть вероятность, что рост смертности может быть связан с пандемией. Так, в Алтайском крае на конец октябре было 892 умерших от коронавируса, в Омской области – 391, в Кузбассе – 769.

