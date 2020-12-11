Утверждены новые антидопинговые правила Олимпийского комитета России

“У нас есть потенциальные медалисты в 23 олимпийских видах спорта. Столько нет ни у одной страны. Мы хорошо показываем себя в таких видах спорта, как скалолазание и скейтбординг. И стратегия комитета в том, чтобы постепенно культивировать все виды спорта, которые входят в олимпийскую программу”, - подчеркнул он.