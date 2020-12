Утверждены новые антидопинговые правила Олимпийского комитета России

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил новые антидопинговые правила. Данное решение продиктовано вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса, которому ОКР должен соответствовать. Об этом рассказал президент комитета Станислав Поздняков.

Помимо этого, с начала следующего года вступают в силу изменения, касающиеся наблюдательного совета. Согласно новым правилам в него не могут входить спорторганизации, к которым относятся абсолютно все национальные олимпийские комитеты. ОКР планирует рассмотреть состав учредителей и наблюдательного совета в ближайшее время, пишет ТАСС. Также на прошедшем заседании исполкома ОКР проанализировали финансовые итоги уходящего года и утвердили финансирование на следующий год. Олимпийский комитет планирует организовать подготовку и участие наших спортсменов на Играх в Токио. Говоря об итогах заседания, Поздняков сообщил, что ОКР озвучил инициативу повысить эффективность работы общероссийских спортивных федераций. На эту тему комитет провел два крупных исследования, учитывая спортивные и макроэкономические показатели. Также комитет предложил ряд мер, направленных на рост эффективности работы организаций-партнеров. К способам поддержки относится и выделение финансирования, и средства на эти цели заложены в бюджете ОКР на следующий год. Подводя итоги этого года, Станислав Поздняков отметил, что Олимпийский комитет России - это стабильная финансовая организация, и, несмотря на сложную ситуацию в стране и мире, она “с оптимизмом смотрит в 2021 год”. Также Поздняков выразил уверенность, что российские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Токио. “У нас есть потенциальные медалисты в 23 олимпийских видах спорта. Столько нет ни у одной страны. Мы хорошо показываем себя в таких видах спорта, как скалолазание и скейтбординг. И стратегия комитета в том, чтобы постепенно культивировать все виды спорта, которые входят в олимпийскую программу”, - подчеркнул он.

