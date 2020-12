Индонезийский остров Бали могут открыть для туристов уже в этом году, либо в начале января 2021.

Iz.ru сообщает, что остров Бали готов открыться для туристов. Накануне туда приезжала специальная комиссия, которая проверяла и оценивала работу местной власти по обеспечению безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что на Бали соблюдают высокие требования, а внедренные меры безопасности могут быть лучшими во всем мире.

