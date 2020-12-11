Суд признал экс-главу города в Башкирии виновным и тут же амнистировал

Суд признал экс-главу города в Башкирии виновным и тут же амнистировал

Вчера, 17:46ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 11 декабря, Янаульский суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы поселения Янаул Илсура Багаува. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в превышении должносных полномочий.

Как установило следствие Багаув, будучи главой администрации, в 2012 году незаконно вынес постановление о передаче квартиры семье, которая не была признана нуждающейся. Жилплощадь ранее была передана по договору социального найма. Муниципалитет тогда потерял имущество в размере 1,4 миллиона рублей, также были нарушены права граждан, общества и государства.

Суд признал бывшего главу района виновным и назначил штраф 50 тысяч рублей. Однако, по постановлению Госдумы РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Багаув был освобожден от наказания. В доход бюджета Янаула суд взыскал с него материальный ущерб 1,42 миллиона рублей.

Напомним, в 2017 году Илсур Багаув был признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в растрате. В 2012 году, по данным Следкома, он подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода, но он знал, что работы не проводились. Ущерб оценили в более миллиона рублей. Кроме того, в 2013 года он подписал документ о надбавке к зарплате некоторым сотрудникам за работу с информацией, составляющей государственную тайну. Общая сумма выплат составила 163 тысячи рублей. Тогда суд назначил ему штраф 350 тысяч рублей.

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