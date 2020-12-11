Суд признал экс-главу города в Башкирии виновным и тут же амнистировал

Напомним, в 2017 году Илсур Багаув был признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в растрате. В 2012 году, по данным Следкома, он подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода, но он знал, что работы не проводились. Ущерб оценили в более миллиона рублей. Кроме того, в 2013 года он подписал документ о надбавке к зарплате некоторым сотрудникам за работу с информацией, составляющей государственную тайну. Общая сумма выплат составила 163 тысячи рублей. Тогда суд назначил ему штраф 350 тысяч рублей.