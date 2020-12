«Режет глаза от вони». Гендиректор БСК предложил вести мониторинг выбросов в воздух

Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов предложил создать мониторинговую группу, которая будет проводить замеры выбросов в атмосферу.

Он рассказывает, что его, как и всех горожан, волнует загрязнение воздуха. Он признался, что «режет глаза от этой вони, особенно летом». В таких случаях экологи предприятия проводят замеры выбросов, однако БСК может отследить только свои вещества. Он предложил проводить мониторинг экологической ситуации в Стерлитамаке. Эдуард Давыдов пригласил экспертов и активных жителей на «Деловой завтрак» в следующую пятницу в 10:00. Наметим план, как будем делать мониторинг ситуации, выявлять нарушителей и принуждать их прекратить выбросы, пишет Эдуард Давыдов. Для регистрации необходимо написать в комментариях к посту или в личные сообщения. Напомним, на выездном совещании в Стерлитамаке глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал экологическую политику БСК. Он рассказал, что уже давно разработана дорожная карта по улучшению ситуации, но она так и не реализована.

