Председатель Госкомитета по ЧС в Башкирии сделал экстренное обращение к жителям

Глава Госкомитета по ЧС в Башкирии Фарит Гумеров сделал экстренное обращение к жителям республики. Он предупредил о нарастании количества смертельных пожаров. Так, за первую декаду декабря огонь унес жизни 24 человек, что в три раза больше, чем год назад.

По словам Фарита Гумерова, чаще всего причиной смертельных и страшных пожаров становится неосторожное обращение с огнем при курении, невнимательное использование электрооборудования и ошибки при печном отоплении. — На улице холодно, и многие курят на верандах или даже дома. Это стало предварительной причиной гибели уже 12 человек, отметил глава ведомства. Фарит Гумеров призвал строго соблюдать правила безопасности и оборудовать помещения пожарными извещателями. — Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 486 человек, в том числе 203 ребенка, отметил он. Напомним, за минувшую неделю произошло как минимум три пожара со смертельным исходом. В ночь с 7 на 8 января сгорел дом в селе Ишмурзинов Баймакского района. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также их 56-летняя мать. Той же ночью произошла трагедия по улице Шоссейная в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района Башкирии. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили четырёх погибших: 27-летних мужчину и женщину и двоих детей семи и четырех лет. Уже на следующий день, 9 декабря, в Гафурийском районе Башкирии в пожаре погиб 12-летний ребенок. Мальчик не успел выйти из горящего дома, а остальным четверым членам семьи удалось спастись.

