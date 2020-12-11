Председатель Госкомитета по ЧС в Башкирии сделал экстренное обращение к жителям

Председатель Госкомитета по ЧС в Башкирии сделал экстренное обращение к жителям

Вчера, 10:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: vatandash.rbsmi.ru
Глава Госкомитета по ЧС в Башкирии Фарит Гумеров сделал экстренное обращение к жителям республики. Он предупредил о нарастании количества смертельных пожаров. Так, за первую декаду декабря огонь унес жизни 24 человек, что в три раза больше, чем год назад.

По словам Фарита Гумерова, чаще всего причиной смертельных и страшных пожаров становится неосторожное обращение с огнем при курении, невнимательное использование электрооборудования и ошибки при печном отоплении.

— На улице холодно, и многие курят на верандах или даже дома. Это стало предварительной причиной гибели уже 12 человек, отметил глава ведомства.

Фарит Гумеров призвал строго соблюдать правила безопасности и оборудовать помещения пожарными извещателями.

— Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 486 человек, в том числе 203 ребенка, отметил он.

Напомним, за минувшую неделю произошло как минимум три пожара со смертельным исходом. В ночь с 7 на 8 января сгорел дом в селе Ишмурзинов Баймакского района. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также их 56-летняя мать.

Той же ночью произошла трагедия по улице Шоссейная в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района Башкирии. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили четырёх погибших: 27-летних мужчину и женщину и двоих детей семи и четырех лет.

Уже на следующий день, 9 декабря, в Гафурийском районе Башкирии в пожаре погиб 12-летний ребенок. Мальчик не успел выйти из горящего дома, а остальным четверым членам семьи удалось спастись.

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