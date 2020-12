Администрация Архангельской области объявила 31 декабря выходным днем.

Губернатор региона Александр Цибульский подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26, пишет infox.ru. Он сообщил, что обладминистрация опросила местных жителей, и 81% респондентов высказался за то, чтобы последний день уходящего года оставили для отдыха и подготовки к празднику. Цибульский попросил работодателей региона отпустить подчиненных домой 31 декабря, чтобы жители области смогли провести его в кругу семьи.

