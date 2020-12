После «фейковых» жалоб об уроках в коровнике в селе Башкирии проведут интернет

Глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов опубликовал на своей странице в соцсетях комментарий по поводу появившейся в соцсетях и СМИ информации о школьниках, которые якобы занимаются дистанционным обучением в коровнике, так как интернет ловит только там.

Напомним, ранее ряд СМИ и соцсети опубликовали видео и фото, на которых школьники села Новомусино занимаются уроками в заброшенном коровнике. Сегодня министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что информация фейковая. Ведомство направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, где размещены публикации. Однако местная жительница рассказала Mkset, что школьники, а также студенты действительно ходят в коровник заниматься. Юлай Ильясов заявил, что в первую очередь интернет проведут семьям, которые подняли вопрос скоростного интернета. Уже 16 декабря в их домах подключат ADSL, это, конечно, еще не скоростной интернет. Но и его осталось ждать недолго, рассказывает Ильясов. Он также опубликовал видео, на котором его заместитель по социальным вопросам Данил Акилов разъяснил ситуацию с так называемым фейком в СМИ. По его словам, в школе деревни Илькинеево обучаются девять детей из села Новомусино. Там с 1 сентября проходило очное обучение, однако 27 ноября по постановлению Роспотребнадзора учеников 5-9 классов перевели на карантин. В их число вошли пять ребят из деревни Новомусино. По словам Акилова, они продолжали образовательный процесс: им передавались домашнее задание, бумажные кейсы, а связь была по WhatsApp и телефону. В переходе на онлайн-режим не было необходимости. После того, как вышел ролик, наши специалисты связались с автором и выяснили, что главная цель видео — поднять вопрос об отсутствии скоростного интернета, рассказывает Данил Вакилов. Родители школьников подтвердили, что ролик снимался для того, чтобы в деревне провели интернет. Они также заявили, что никаких претензий к школе и к администрации не имеют. В своём предыдущем посте глава Куюргазинского района Юлай Ильясов поблагодарил неравнодушную жительницу за публикацию ролика. Тем самым, по его словам, она обратила внимание на проблему качества интернета в селе. У детей острой необходимости в интернете на тот момент не было, а учебный процесс шел своим чередом. Но ведь она права, как могут развиваться дети в наше время без доступа в сеть? написал Ильясов. Село Новомусино планируется подключить к интернету в 2021 году. Отметим, что оптоволоконная линия уже проведена к населенному пункту.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter