После «фейковых» жалоб об уроках в коровнике в селе Башкирии проведут интернет

Он также опубликовал видео, на котором его заместитель по социальным вопросам Данил Акилов разъяснил ситуацию с так называемым фейком в СМИ. По его словам, в школе деревни Илькинеево обучаются девять детей из села Новомусино. Там с 1 сентября проходило очное обучение, однако 27 ноября по постановлению Роспотребнадзора учеников 5-9 классов перевели на карантин. В их число вошли пять ребят из деревни Новомусино. По словам Акилова, они продолжали образовательный процесс: им передавались домашнее задание, бумажные кейсы, а связь была по WhatsApp и телефону.