Поправки к Лесному кодексу выведут отрасль из тени

Поправки к Лесному кодексу выведут отрасль из тени

Вчера, 19:20ОбществоPhoto: er.ru/press
«Единая Россия» инициировала внесение поправок к Лесному кодексу. Они позволят сделать сферу оборота древесины в России более прозрачной. В числе предложений — внедрение электронной системы контроля за перевозками, хранением леса и сделками с древесиной. Принятие поправок запланировали на конец текущего года.

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принятие изменений уже в первом чтении. Поправки были внесены в Госдуму в середине ноября после поручения главы государства. Владимир Путин подчеркнул, что сфера лесозаготовок должна стать открытой и прозрачной, чтобы декриминализировать ее. Проект пройдет обсуждение у экспертов отрасли уже в ближайшее время, пишет Nashgorod.

«Это требуется для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было постепенным и неуклонным. Есть поручение Путина, и мы его своевременно хотим выполнить — до 2021 года принять законопроект», — пояснил один из авторов поправок в законопроект, представитель «Единой России» Николай Николаев.

Будет разработана единая цифровая система с информацией о передвижении, сделках и другими сведениями об обороте древесины. Без специального разрешения нельзя будет находиться в лесных массивах с крупной техникой, а передача лесов в субаренду также налагает на арендаторов обязательства по тушению пожаров.

«Лес стал источником для многих злоупотреблений. И безусловно, это оказывает непосредственное влияние на жителей нашей страны. Взять, например, пожары — до 100 процентов, скажем, по весне это поджоги. Это огромный ущерб здоровью, опасность для людей, проживающих в этих районах. Также это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это представляет важность для каждого из нас. Прозрачность законов даст возможность эти отрицательные явления купировать», — пояснил Николаев.

При этом повышение эффективности работы лесной отрасли позволит увеличить объемы налоговых поступлений в бюджет страны и создать новые рабочие места для населения.

Как считает Николаев, поправки — это только начало крупных преобразований в отрасли лесозаготовок. Напомним, что с 1 января 2022 года начинает действовать запрет на вывоз необработанной древесины, которая сегодня — важнейшая часть экспорта.

«Масштаб этой реформы мне напоминает перемены в сфере долевого строительства, когда полностью изменили механизм. Мы должны сделать лесную отрасль на 100% прозрачной и эффективной», — сказал Николаев.

Изменения к Лесному кодексу начали прорабатываться партией ЕР еще в прошлом году. Тогда же от партии поступила идея организовать систему космического наблюдения за лесами, ужесточить борьбу с «черными лесорубами» и увеличить штат лесников для борьбы с лесными пожарами.

Как ранее заметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, следует системно подойти к проблеме и обеспечить порядок в отрасли, ликвидировать криминал, сообщает сайт ER.ru.

«Это необходимые поправки в законопроект, в которых нуждалось лесное ведомство. Лесная отрасль является одной из самых криминальных сфер. Когда лесные участки выдаются арендаторам, все эти сведения вносятся в специальную программу, но у нее свои недостатки: данным документом арендаторы могут воспользоваться неограниченное количество раз. Законопроект как раз устраняет эти пробелы, устанавливает дополнительные требования по учету древесины на всех этапах, начиная с передачи в аренду, вырубки, переработки, перевозки и реализации. Тем самым будет минимизирован ущерб лесному хозяйству.

Кроме этого, лесные пожары тушились органами местной власти, арендаторы принимали участие только в добровольном порядке. Сейчас их обязуют тушить, если пожар произошел на их участке.

Мы рассмотрели этот законопроект на заседании нашего профильного комитета и вынесли решение принять постановление Госсобрания РБ в его поддержку. Думаю, благодаря этим поправкам леса будут использоваться эффективнее», — прокомментировал депутат Госсобрания РБ, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Альфарис Байчурин.

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