Поправки к Лесному кодексу выведут отрасль из тени

«Это необходимые поправки в законопроект, в которых нуждалось лесное ведомство. Лесная отрасль является одной из самых криминальных сфер. Когда лесные участки выдаются арендаторам, все эти сведения вносятся в специальную программу, но у нее свои недостатки: данным документом арендаторы могут воспользоваться неограниченное количество раз. Законопроект как раз устраняет эти пробелы, устанавливает дополнительные требования по учету древесины на всех этапах, начиная с передачи в аренду, вырубки, переработки, перевозки и реализации. Тем самым будет минимизирован ущерб лесному хозяйству.