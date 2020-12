Из московских коронавирусных отделений за последние сутки выписали почти шесть тысяч пациентов.

Издание iz.ru сообщает, что общее количество вылечившихся от коронавируса за последние сутки в Москве составляет пять тысяч девятьсот двадцать человек. Таким образом, число пациентов, выздоровевших с начала пандемии в столице, превысило пятьсот восемнадцать тысяч человек. Всем выписанным москвичам предложили стать донорами плазмы, которая помогает в лечении новой инфекции.

