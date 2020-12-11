Обида на Хабирова, вонь от заводов и уроки в коровнике. Итоги дня в Башкирии

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором ребята занимаются на заброшенной ферме, так как больше нигде нет сети. Министр образования Айбулат Хажин назвал фейком информацию о занятиях школьников в коровнике. Родители, опубликовавшие видео, признались, что ролик был снят для привлечения внимания из-за проблем с интернетом в деревне. Глава района пообещал, что в первую очередь интернет проведут семьям, которые подняли проблему.