Обида на Хабирова, вонь от заводов и уроки в коровнике. Итоги дня в Башкирии

Сегодня прошла встреча премьер-министра Башкирии Андрея Назарова с журналистами. Стало известно, что власти республики завершают подготовку третьего пакета мер кризисной поддержки субъектам бизнеса. Кстати, сумму вложений пришлось снизить. Назаров также рассказал, что на борьбу с коронавирусом регион потратил порядка 20 миллиардов рублей.
Депутат Госдумы и бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев высказался против законопроекта о прямых выборах мэра, который предложил депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов. Ответа последнего долго ждать не пришлось.
Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов предложил «бороться с вонью» в Стерлитамаке. Он пригласил на встречу экспертов и активистов, чтобы вместе решить экологические проблемы в городе.
Накануне мэр Агидели высказался о нежелании горожан работать. Своё мнение по поводу этой ситуации высказал глава Минэкономразвития на пресс-завтраке и подверг критике мнение главы администрации.
Журналистам провели экскурсию по новому ковид-госпиталю в Стерлитамаке. Фотоотчет — в материале Mkset.
В Уфе открыли центр для экстренной диагностики пациентов с подозрение на коронавирус. Теперь жители столицы могут попасть на приём не только днём, но и ночью.
В доме № 2 по улице Мечетлинской в Уфе уже 17 лет не делали ремонт, но жители платят за него ежемесячно. Кстати, дом 1947 года постройки по-прежнему не признан аварийным.
Член СПЧ в Башкирии Альмира Жукова осталась недовольна тем, что Радий Хабиров не поздравил причастных с Днём прав человека, который отмечался вчера, 10 декабря. В пресс-службе главы Башкирии пояснили, в каком случае направляются поздравления.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором ребята занимаются на заброшенной ферме, так как больше нигде нет сети. Министр образования Айбулат Хажин назвал фейком информацию о занятиях школьников в коровнике. Родители, опубликовавшие видео, признались, что ролик был снят для привлечения внимания из-за проблем с интернетом в деревне. Глава района пообещал, что в первую очередь интернет проведут семьям, которые подняли проблему.