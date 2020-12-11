Искусство дарить подарки

Даже если мужчины уверяют, что подарки им не нужны, получить презент приятно будет всем. Как правило, мужчины ценят подарки, которые будут полезны. Ими могут стать различные гаджеты, предметы для определенных хобби, настольные интеллектуальные игры. Если вы знаете о желании человека купить какую-либо вещь, опередите его. Это станет лучшим проявлением внимания. Некоторые мужчины любят играть в игрушки своих детей. Быть может, купив именно футбольный мяч, машину на радиоуправлении или телескоп, вы осуществите чью-то детскую мечту.