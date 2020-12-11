«Грустно и обидно». Член СПЧ в Башкирии пожаловалась на Радия Хабирова

А у себя в республике про этот день никто не вспомнил. Наверное, все были заняты мыслями, где взять деньги на новогодний корпоратив и где его отпраздновать. Или все сообща думали, где надо вскрыть асфальт и положить новый. Грустно и обидно. Только мысль, что все это я делаю, что все я делаю только ради Всевышнего, меня успокаивает, рассказывает Жукова.