«Грустно и обидно». Член СПЧ в Башкирии пожаловалась на Радия Хабирова

«Грустно и обидно». Член СПЧ в Башкирии пожаловалась на Радия Хабирова

Вчера, 19:22ОбществоАнна КононоваPhoto: Альмира Жукова/Facebook
Член СПЧ в Башкирии Альмира Жукова пожаловалась на то, что глава республики Радий Хабиров не поздравил всех причастных с Днем прав человека, который отмечался вчера, 10 декабря.

Её возмутило, что нигде не было поздравлений от Радия Хабирова и, более того, он не провел встречу с Советом. По словам Жуковой, глава республики поздравлял и с первым снегом, и со строительством цементной набережной, однако забыл про День прав человека.

Альмира Жукова рассказала, что обращалась к властям Башкирии, однако никто не смог ответить, почему игнорируется день принятия Декларации прав человека. Член СПЧ вспоминает, что ранее о её деятельности написал журнал «Штерн». Тогда ей присылали открытки, писали из разных стран, а также звали в гости.

А у себя в республике про этот день никто не вспомнил. Наверное, все были заняты мыслями, где взять деньги на новогодний корпоратив и где его отпраздновать. Или все сообща думали, где надо вскрыть асфальт и положить новый. Грустно и обидно. Только мысль, что все это я делаю, что все я делаю только ради Всевышнего, меня успокаивает, рассказывает Жукова.

Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова рассказала Mkset, что поздравления главы Башкирии направляются по случаю официальных государственных праздников согласно соответствующему перечню. Поздравления с «профильными» праздниками и отдельными памятными датами, как, например, Международным днем прав человека, направляются по обращениям граждан и организаций. Сама Альмира Жукова также добавила, что никакой реакции от властей после ее обращения в соцсетях лично ей не поступало.

Напомним, День прав человека празднуется ежегодно, 10 декабря, с 1950 года. В этот день Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

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