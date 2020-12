Глава Белгородской области позвонил отключенной из эфира зрительнице

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лично связался со зрительницей, которую из-за технических неисправностей отключили от прямой линии.

Женщина хотела рассказать главе региона об актуальной для нее проблеме, но не смогла этого сделать по причине плохой связи. Как пишет bel.ru, ведущие из-за этого прервали звонок, поскольку в студии никто ее не слышал. «Случился сбой подключения вследствие того, что абонент не дождался на линии», — сказал ведущий Алексей Ерофеев. Его соведущая Наталья Томичик также подтвердила, что пришлось отключиться из-за технических проблем. Она отметила, что ни о какой цензуре или стремлении уйти от неудобного вопроса речи не шло. Немедленно после окончания прямого эфира вопрос женщины передали главе региона. Он позвонил ей лично и уверил, что в ближайшее время приедет для решения проблемы в отсутствие журналистов. Напомним, звонившую зовут Тамара Викторовна. Ее целью было привлечь внимание главы региона к проблеме некачественного жилья для детей-сирот, которая имеет место в Белгородской области.

