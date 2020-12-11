Глава Белгородской области позвонил отключенной из эфира зрительнице

«Случился сбой подключения вследствие того, что абонент не дождался на линии», — сказал ведущий Алексей Ерофеев. Его соведущая Наталья Томичик также подтвердила, что пришлось отключиться из-за технических проблем. Она отметила, что ни о какой цензуре или стремлении уйти от неудобного вопроса речи не шло.