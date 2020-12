Уже более десяти тысяч военнослужащих привились от нового вируса - всего для вакцинации военных направлено четырнадцать с половиной тысяч доз.

По сообщению iz.ru, среди военнослужащих в первую очередь прививают медицинских работников, экипажи военно-морского флота, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командиров подразделений. Для вакцинации военнослужащих в военных округах создано триста специальных медицинских бригад.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter