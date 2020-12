Астрологи: как привлечь богатство перед Новогодними праздниками всем знакам Зодиака

Сейчас самое время готовиться к Новому году: закупать обновки, подарки и продукты. Но где на это взять деньги? Астрологи спросили у звезд, что нужно делать именно сейчас, чтобы встретить 2021 год в потоке финансов и удачи.

Овен Овны обладают взрывным характером, который влияет и на денежную энергию. Если Овен решил что-то купить, но в данный момент денег совсем мало, он не будет копить, а просто возьмёт кредит, займёт у друзей или найдёт другой вариант получить желаемое. Поэтому сейчас вам нужно проявить сдержанность и терпеливость. Научиться откладывать посильную сумму денег на потом, это принесёт не только материальную стабильность, но и притянет удачу в их жизнь. Телец У этого знака всегда есть деньги: у одних представителей этого созвездия они большие, а у других отложена денежная сумма, которая поможет прожить, ни у кого не прося взаймы, какое-то время. Единственная проблема Тельцов – они обычно никуда не вкладываются, предпочитая складировать финансы «под подушкой». Чтобы жить богаче и удачливее, сейчас вам нужно не бояться хотя бы иногда тратиться на учёбу, на своё развитие, получение информации. Это в будущем поможет Тельцам разбогатеть. Близнецы Вы всегда держите в своей голове множество идей, как заработать деньги. И большинство из них действительно могли бы принести немалый доход, если бы вы не бросали начатое на полпути. Чтобы разбогатеть, Близнецам сейчас необходимо лишь определиться, что именно интересно вам в данный момент, и действовать согласно плану по реализации задуманного, не сходя с дистанции. Рак Звёзды одарили этот знак такими качествами, как излишняя чувствительность и неуверенность в своих силах, которые как раз и мешают им привлечь к себе деньги. Сейчас ракам нужно постараться хотя бы иногда выходить из своего «я», чтобы показать окружающим свои знания, умения, а также большой ум, которым их наградила природа. Только тогда к вам придут деньги. Лев В вас умирает вера и чувство любви, когда вопрос касается денег. И именно данная черта характера и является помехой к достижению богатства. Именно бескорыстность поможет представителям данного созвездия не только стабилизировать своё финансовое положение, но и приумножить доходы. И хотя для Львов так поступать довольно сложно и несвойственно, но им нужно понять, что после этого денежный поток будет неиссякаемым. Девы Ваша проблема в том, что вы не позволяете себе жить в своё удовольствие, ваши деньги уходят только на необходимое. Сейчас самое главное - установить баланс между своими желаниями и обязанностями. Так вы скорее разбогатеете, а значит, сможете отложить не только на дорогостоящие покупки, но и на путешествия, о которых мечтаете. Весы Вы всю жизнь взвешиваете все «за» и «против», и только после этого принимаете свои решения. И финансы – не исключение. Но для того, чтобы поймать денежную удачу, вам нужно хотя бы иногда рисковать. Закрыв глаза на все свои страхи, начать действовать. Только так вы наконец-то сможете позволить себе то, о чём приходилось только мечтать. Скорпион Под этим знаком рождаются сильные и властные люди, которым не интересно, что о них думает общество. Сейчас ваша задача - изменить свой характер, либо работать в одиночестве, чтобы денежная удача стала более благосклонна к вам. Стрелец Природа поставила перед вами задачу – направлять окружающих и вести за собой. Поэтому для привлечения к себе денежного потока Стрельцам нужно стать у руля и взять в свои руки все управленческие вопросы. Только став руководителем, вы сможете не только разбогатеть, но и стать счастливым, наполняя всех вокруг своей энергией. Козерог Обычно вы не нуждаетесь в деньгах, но вас всегда мало. Сейчас, чтобы быть богаче, Козероги должны начать доверять окружающим, распределяя работу и обязанности между ними. Если вы будете дарить радость и позитив своим близким, это поднимет вашу мотивацию и притянет удачу. Водолей Вы активный человек, который знает, как решить проблемы других, в том числе и денежные, но не может справиться со своими. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе богатую жизнь, Водолеям нужно в первую очередь перестать лезть в дела остальных, сконцентрировавшись сугубо на себе. Рыбы У вас масса идей, как заработать деньги, но реализовать их вы можете только в своём вымышленном мире, где для вас нет никаких преград и проблем. Поэтому для привлечения денежной удачи Рыбам в первую очередь нужно выйти из своего мирка и проявить свой характер, а также лидерские задатки. Активность, упорство и вера в себя – главные составляющие безбедности этого знака.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter