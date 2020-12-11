Астрологи: как привлечь богатство перед Новогодними праздниками всем знакам Зодиака

У этого знака всегда есть деньги: у одних представителей этого созвездия они большие, а у других отложена денежная сумма, которая поможет прожить, ни у кого не прося взаймы, какое-то время. Единственная проблема Тельцов – они обычно никуда не вкладываются, предпочитая складировать финансы «под подушкой». Чтобы жить богаче и удачливее, сейчас вам нужно не бояться хотя бы иногда тратиться на учёбу, на своё развитие, получение информации. Это в будущем поможет Тельцам разбогатеть.