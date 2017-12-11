В Уфе скорая помощь не могла проехать к пациенту из-за шлагбаума
Вчера, 10 декабря, в Уфе ранним утром вновь произошел неприятный инцидент, связанный со «скорой помощью». После оказания медицинской помощи пациенту карета «скорой помощи» не могла в течение почти двух часов выехать со двора многоэтажного дома по улице Амантая, 9.
Причина заключалась в том, что телефонный номер, указанный для открытия шлагбаума, оказался недоступен. Информация о данном происшествии разлетелась по интернету.
Данный дом находится в ведении Управляющей компании «Южный». Реакция представителей домоуправления на происшедшее пока неизвестна.
Напомним, это событие является в Уфе далеко не первым неприятным инцидентом с участием «скорой помощи». Так, несколько дней назад в городе почти одно за другим произошли нападения на медиков этой срочной службы, в результате одного из них скончался пациент, пьяный сосед которого не пропустил фельдшера к больному. В другом случае реанимобиль попал в ДТП, пациента в стационар доставил другой дежурный автомобиль.