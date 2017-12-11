В Уфе почтили память погибших на Северном Кавказе

В этом году исполнился 21 год с того дня, когда началась чеченская кампания.

11 декабря в 10:00 около памятного камня погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на Степана Кувыкина, 5/1 прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Память погибших на Северном Кавказе почтили минутой молчания. На памятный камень возложили алые гвоздики.