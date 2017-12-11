В Уфе объявили сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР

Всего с ноября 2015 года по май 2017 года в Луганскую народную республику из Башкирии было доставлено более 80 тонн гуманитарного груза.

В Уфе Башкирский союз ветеранов боевых действий сообщил о сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики.

Виды помощи и перечень товаров, необходимых жителям ЛНР:

Продукты питания: все виды круп, макаронных изделий, в том числе продукты быстрого приготовления, мука, сухари, печенье, сахар, мед (в пластмассовой таре), соль, сгущенное молоко, шоколадные конфеты, карамель, сосательные конфеты, чай (одноразовые упаковки и заварка), растворимый кофе, масло растительное, консервы мясные и рыбные (желательно ГОСТ) консервы каши + мясо. Обязательное условие приема: Наличие целостности упаковки. Строительные материалы, новые теплые вещи, одежда, спортивные принадлежности. Детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, канцтовары (тетради, книги, ручки, краски, кисточки, альбомы для рисования, скрепки и др.). Финансовая помощь - с любого отделения Сбербанка России на номер расчетного счета 40703810106000001057, ИНН 0274900042, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

Всего с ноября 2015 года по май 2017 года эта общественная организация доставила в ЛНР более 80 тонн гуманитарного груза.