В Уфе автомобилисты заметили в небе уникальное природное явление «гало»
Сегодня, 13:26ОбществоТатьяна МайороваФото: Константин Климов
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Редкое для наших широт атмосферное явление было зафиксировано на проспекте Октября в Уфе.
Сегодня, 11 декабря, в центре Уфы автомобилисты заметили уникальное для нашего региона природное явление под названием «гало». Об этом Медиакорсети сообщил очевидец.
- Я заметил в небе красивый ореол вокруг морозного солнца, было очень красиво. Снимок сделан на проспекте Октября, возле Госцирка, в Уфе, - сообщил очевидец.
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Фото: Константин Климов
Уточним, как следует из энциклопедии, «гало́ – это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари или автомобильные фары».
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