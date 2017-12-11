В Уфе автомобилисты заметили в небе уникальное природное явление «гало»

Редкое для наших широт атмосферное явление было зафиксировано на проспекте Октября в Уфе.

Сегодня, 11 декабря, в центре Уфы автомобилисты заметили уникальное для нашего региона природное явление под названием «гало». Об этом Медиакорсети сообщил очевидец.

- Я заметил в небе красивый ореол вокруг морозного солнца, было очень красиво. Снимок сделан на проспекте Октября, возле Госцирка, в Уфе, - сообщил очевидец.

Фото: Константин Климов