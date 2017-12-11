В Башкирии сельчанка убила 86-летнего мужчину за домогательства

Орудие преступления подозреваемая выбросила на улицу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 35-летней жительницы Куюргазинкого района Башкирии, обвиняемой в убийстве пожилого односельчанина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, убийство стало финалом многодневной пьянки, протекавшей в одном из деревенских домов. Днем 7 декабря этого года после застолья 35-летняя женщина и 86-летний хозяин дома внезапно остались одни.

Дальнейшие события, по словам подозреваемой, развивались стремительно. Пенсионер стал весьма настойчиво проявлять недвусмысленные знаки внимания к ней. В конце концов, возмущенная домогательствами женщина схватила нож и, как минимум, дважды воткнула его в спину ухажера.

Раненный пенсионер скончался от полученных травм. С помощью своего брата женщина переложила труп убитого старика на диван и скрылась с места преступления. Нож она выбросила на улице, однако это не помогло ей избежать встречи с полицией.