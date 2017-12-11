В арбитражный суд Башкирии подан иск о банкротстве Яны Рудковской

Оказалось, что в Башкирии проживает полная тезка известной российской телеведущей и музыкального продюсера.

Арбитражный суд Башкирии принял иск о признании банкротом Яны Рудковской. Как следует из материалов суда, с соответствующим иском обратилась сама госпожа Рудковская. Рассмотрение дела назначено на 22 января. Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» должна направить в арбитражный суд и должнику кандидатуру арбитражного управляющего.

Как выяснила «Медиакорсеть», в данном случае речь идет не о известной российской телеведущей и музыкальном продюсере Яны Рудковской, а о ее полной тезке.

Как рассказала «Медиакорсети» уфимская Яна Рудковская, это ее девичья фамилия.

Как следует из данных «Спарк-интерфакс», у нее в Уфе есть фирма «Открытие», которая занимается бухгалтерским учетом.