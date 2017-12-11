Три консульства США в России вновь начали выдавать визы
Сегодня, 16:47Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России возобновили выдачу виз три консульства США.
Как пишет издание Dni.ru, это относится к дипломатическим миссиям в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Прохождение собеседования на визу можно и в Москве.
Напомним, ранее США значительно сократили число сотрудников дипмиссии на российской территории.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей