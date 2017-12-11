РДЖ пустили поезда дальнего следования в обход Украины
Сегодня, 16:46Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все составы дальнего следования руководство «Российских железных дорог» перевело в обход Украины.
Как пишет издание Dni.ru, теперь поезда будут следовать по новой линии на участке Журавка-Миллерово.
Новый путь имеет протяженность 137 километров. Всего на строительство объезда потратили около 56 миллиардов рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей