Автомобили в России в 2018 году значительно подорожают

В 2018 году в России цены на машины могут существенно вырасти.

Как пишет издание Dni.ru, это случится вследствие резкого повышения утилизационного сбора.

Соответствующее предложений сейчас рассматривается в правительстве.

Инициатором такой меры выступил Минпромторг России. Поднять сбор планируют на 87-125%, в зависимости от объема двигателя. Причем российским концернам его официально компенсировать не будут, поэтому больше всего мера коснется чистых импортеров. Однако зарубежные концерны, построившие свои предприятия в России, тоже попадут под эту меру, поэтому цена в итоге вырастет на все автомобили.

По мнению экспертов, повышение утилизационного сбора на восстановлении рынка отразится отрицательно. Они подсчитали, что в будущем году из-за этого цены на машины могут увеличиться в среднем на 10-17%.

Автоконцерны по этому поводу пока не дают комментариев. Только в BMW высказались, что такая инициатива отразится на рынке отрицательно.

В Минпромторге источнику подтвердили, что в правительстве внесли проект постановления об индексации утильсбора. Также там добавили, что его размеры будут зависеть от категории и видов транспорта, их экологичности, импорта и объемов производства. Так, в сегменте грузовых машин индексация составит до 40%. В среднем, это значение будет на уровне 15-17,5%.