Выпускник уфимской ТВ-школы «Телешко» получил награду за блог про клещей

Выпускник уфимской ТВ-школы «Телешко» получил награду за блог про клещей

Вчера, 16:59Общество
Юные журналисты уфимской Школы телевидения «Телешко» снова подтвердили статус сильнейших в России на 15 юбилейном фестивале детского телевидения «ВКЛЮЧАЙСЯ!».

«ВКЛЮЧАЙСЯ!» — конкурс детских и юношеских телевизионных студий и телекомпаний, производящих программы для детей. Ежегодная Церемония награждения XV Всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся» 9 ноября 2020 года впервые прошла в онлайн-формате при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Всего в конкурсной программе фестиваля было представлено 188 работ в 7-ми номинациях от юных телевизионщиков со всей страны.

Выпускник школы телевидения «Телешко» г. Уфа, журналист, блогер, финалист проекта «Синяя птица» на телеканале Россия 1 — Максим Шавалеев победил в номинации «Хочу все знать». На конкурс был представлен проект «Блог про клещей», снятый совместно с врачами Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, под руководством Анны Казак.

Профессиональное жюри конкурса, в которое вошли:

Режиссер детских познавательных и развлекательных программ для телеканалов «Карусель», «Disney», медиатренер Антон Михалев

Оператор Дмитрий Ходаковский (МТРК «Мир»)

Главный художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Юрий Пронин

Кандидат филологических наук Наталья Ломыкина (Forbes, радио Sputnik)

Популярная актриса, участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и ведущая проекта «Comedy Woman» Елена Борщёва

Вера Оболонкина, главный редактор канала «Карусель»

Максим Прохоров, руководитель каналов детского и семейного вещания ViacomCBS Россия

Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель», генеральный продюсер телеканала «Мульт».

На фестивале были организованы мастер-классы, творческие встречи, разборы и телемост «Советы бывалых», в котором в качестве экспертов приняли участие выпускники детской Школы телевидения «Телешко» — ведущие тревел-шоу «2ЖУР.Дневник двух журналистов» на телеканале «Поехали!» Первый канал.Всемирная сеть, Илья Гордеев и Вова Капри. Еще раз поздравляем Максима Шавалеева и всю съемочную команду с победой! Посмотреть работу победителя можно по ссылке: «Блог про клещей».

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