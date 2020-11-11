Выпускник уфимской ТВ-школы «Телешко» получил награду за блог про клещей

На фестивале были организованы мастер-классы, творческие встречи, разборы и телемост «Советы бывалых», в котором в качестве экспертов приняли участие выпускники детской Школы телевидения «Телешко» — ведущие тревел-шоу «2ЖУР.Дневник двух журналистов» на телеканале «Поехали!» Первый канал.Всемирная сеть, Илья Гордеев и Вова Капри. Еще раз поздравляем Максима Шавалеева и всю съемочную команду с победой! Посмотреть работу победителя можно по ссылке: «Блог про клещей».