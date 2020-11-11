В Уфе ждут спасения два замерзающих лебедя

В Уфе ждут спасения два замерзающих лебедя

Вчера, 11:20ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
В микрорайоне Шакша в Уфе не могут улететь в тёплые края два лебедя.

Как сообщила собеседница Mkset София Рекс, историю о лебедях ей рассказала клиентка (София работает в парикмахерской — прим.ред). У неё за домом в Шакше находится небольшое озеро. На протяжении всего лета женщина и её супруг наблюдали за двумя лебедями, которые позже родили приплод.

Начали обучать их летать. Один не взлетал-не взлетал, а когда все улетели в теплые края во время наступления холодов, двое вот остались, рассказала Mkset София Рекс.

Также она добавила, что сегодня лебеди дали круг и вернулись обратно на озеро. Собеседница беспокоится, что скоро наступят холода и лебеди просто погибнут.

Напомним, ранее жители Башкирии спасали найденного в клетке в лесу голодающего медведя. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова отреагировала на ситуацию в своём Instagram и попросила неравнодушных помочь зверю. 4 октября медведя Тишку доставили фермеру Иглинского району Хасану Идиятуллину, который обеспечил зверю уход и питание.

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