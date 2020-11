В Уфе ждут спасения два замерзающих лебедя

В микрорайоне Шакша в Уфе не могут улететь в тёплые края два лебедя.

Как сообщила собеседница Mkset София Рекс, историю о лебедях ей рассказала клиентка (София работает в парикмахерской — прим.ред). У неё за домом в Шакше находится небольшое озеро. На протяжении всего лета женщина и её супруг наблюдали за двумя лебедями, которые позже родили приплод. Начали обучать их летать. Один не взлетал-не взлетал, а когда все улетели в теплые края во время наступления холодов, двое вот остались, рассказала Mkset София Рекс. Также она добавила, что сегодня лебеди дали круг и вернулись обратно на озеро. Собеседница беспокоится, что скоро наступят холода и лебеди просто погибнут. Напомним, ранее жители Башкирии спасали найденного в клетке в лесу голодающего медведя. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова отреагировала на ситуацию в своём Instagram и попросила неравнодушных помочь зверю. 4 октября медведя Тишку доставили фермеру Иглинского району Хасану Идиятуллину, который обеспечил зверю уход и питание.

