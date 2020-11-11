В Уфе ждут спасения два замерзающих лебедя

Как сообщила собеседница Mkset София Рекс, историю о лебедях ей рассказала клиентка (София работает в парикмахерской — прим.ред). У неё за домом в Шакше находится небольшое озеро. На протяжении всего лета женщина и её супруг наблюдали за двумя лебедями, которые позже родили приплод.