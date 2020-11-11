В Уфе в суде изучили показания двух жен главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО

В Уфе в суде изучили показания двух жен главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО

Вчера, 20:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Наталья Якунина / Mkset.ru
Сегодня, 11 ноября, в Верховном суде Башкирии продолжился допрос свидетелей защиты по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, которое потрясло всю республику в июле 2018 года.

Как живут «гангстеры»

Напомним, о совершенном преступлении Медиакорсеть уже подробно писала. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве поначалу подозревали четверых уфимцев — Токарева, Мингазова, Талипова и Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления начальника убитого — коммерческого директора предприятия Сергея Евстафьева.

Photo:Наталья Якунина Mkset.ru

На сей раз наиболее интересными стали показания двух женщин. Обе ранее в разное время были женами Федора Токарева, собравшего шайку для нападения на Яшина.

Федор Токарев примерно на 15 лет старше молодых подельников — Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Эти парни из уфимского микрорайона Нижегородка, может, и не метили в университеты или консерваторию. При этом у каждого дома осталась своя забота. У Руслана Мингазова есть семья — жена, 4-летняя дочка, у Альмира Хасанова — пожилая больная мама. Про Эрика Талипова со слов участкового известно, что злоупотреблял спиртным, имел нарушения по линии ГИБДД, но в остальном тоже далеко не матёрый уголовник.

Приезжавшие ранее на судебные заседания отец Талипова и теща Мингазова единодушно заявили, что их парней сбил с пути Токарев, за которым, судя по звучавшим в суде показаниям, закрепилась репутация этакого современного пирата — искателя острых ощущений, богатства и женской любви.

Один из свидетелей, выступавших в суде, сказал про Токарева, что тот «любил понтоваться», другой заявил, что он любил «разыгрывать крутого гангстера». А последняя (перед задержанием) сожительница Токарева — Ольга Бажина (дочь Николая Ахмаметьева, работавшего в подчинении Сергея Евстафьева и Юрия Яшина), рассказывала, как возлюбленный поначалу представился ей сотрудником ФСБ Артёмом Неволиным. Позднее женщина неоднократно уличала его в обмане. В частности, свое длительное отсутствие Токарев объяснял тем, что находится «на спецоперациях».

С большой долей уверенности можно назвать амурно-криминальную историю отношений Токарева с Ольгой Бажиной кульминацией его похождений. К сожалению, в нее оказались втянуты другие люди — вышеназванные нижегородские парни, а также коммерческий директор УМПО Сергей Евстафьев, который по-прежнему настаивает на своей невиновности и абсолютной непричастности к делу.

«Был когда-то мужем»

Показания прежних жён Токарева — Юлии Елисеевой и Ольги Цаголовой — приоткрыли несколько иную сторону жизни этого «гангстера».

У нас семья была когда-то, он был мне мужем. Сейчас он является мне никем,с грустной усмешкой произнесла усталым голосом Ольга Цаголова.

Она уточнила, что неприязни к Токареву у неё в душе уже не осталось.

По словам свидетельницы, Токарев пропал из дома с января 2017 года. По показаниям Ольги Бажиной, как раз тогда они с подругой и познакомились с «сотрудником ФСБ Артёмом».

Прежняя жена Токарева Ольга Цаголова вспомнила, как он снова объявился через полгода, примерно в мае. Приезжал «на большой черной машине» и привез дочке игрушку.

Больше Цаголова его не видела. Общение ограничилось алиментами в сумме пяти тысяч рублей, которые Токарев ежемесячно присылал на ребенка.

Снова Ольга Цаголова услышала о бывшем муже уже через год, в конце июля 2018 года, когда тот был задержан после нападения на заместителя коммерческого директора УМПО.

Photo:Наталья Якунина Mkset.ru

Другая бывшая жена Токарева — Юлия Елисеева — состояла с ним в браке с 2009 до 2012 годы. В этой семье также остался ребенок.

Юлия не смогла приехать в суд из-за болезни, поэтому адвокаты попросили разрешения зачитать ее показания.

Токарев, который ранее на все ходатайства сторон вяло реагировал фразой «На ваше усмотрение, ваша честь», тут вдруг встрепенулся и заявил, что возражает против оглашения показаний свидетельницы Елисеевой, потому что, по его мнению, они не имеют ценности для уголовного дела.

В процессе обсуждения стало понятно: причиной его возражений, скорее всего, является тот факт, что Юлия на следствии высказала о бывшем муже практически всё, что думает.

Однако, как известно, на процессе с участием присяжных заседателей эмоциональные заявления и характеристики личности фигурантов дела недопустимы. Поэтому судья разрешил огласить только один абзац, в котором Юлия Елисеева рассказала, что Токарев всегда разбирался в компьютерах и различных программах, чинил знакомым системные блоки, ноутбуки и телефоны, мог взломать запросто её «аську» и т. д. Кстати, Ольга Цаголова тоже подтвердила наличие подобных умений у Токарева.

И снова о корпоративе и тайнах следствия

Остальные свидетели, допрошенные сегодня, в основном дополнили общую картину событий, сформировавшуюся после допроса их предшественников.

Несколько сотрудников УМПО вновь подтвердили, что между Юрием Яшиным и Сергеем Евстафьевым были нормальные отношения — рабочие, товарищеские, деловые. Неприязни между ними, по мнению свидетелей, точно не было.

Photo:Наталья Якунина Mkset.ru

Начальник отдела смежных производств УМПО Сергей Виноградов поделился воспоминаниями о новогодних корпоративах в канун 2018 года. Точнее речь шла о двух корпоративах — праздниках для коммерческой службы и для заводоуправления. Свидетель рассказал, как Юрий Яшин энергично занимался организацией вечера для коммерческой службы и потом сам принимал в нем активное участие.

О том, чтобы Яшин был обижен, когда ему выделили место «не за тем столом» на втором корпоративе с участием руководства (об этом ранее рассказывали в суде члены семьи Юрия Геннадьевича), никто из свидетелей вспомнить не смог.

Среди других показаний, прозвучавших сегодня на заседании, интерес вызвал также допрос свидетеля Еникеева, который в 2018 году арендовал парковочное место в подземном гараже дома № 46 по улице Карла Маркса. Мужчина сам не жил в этом доме, а только пользовался паркингом, по работе ездил на служебном автомобиле, а свою машину брал на выходные.

Он рассказал, что в ходе следствия после убийства Яшина у него изъяли карту памяти из видеорегистратора, чтобы проверить, не попали ли в кадр моменты нападения. Обратно карту памяти свидетелю так и не вернули.

В отсутствие присяжных, которые не должны вникать в подобные споры между сторонами процесса, адвокаты подсудимых обратились к судье с ходатайством об исследовании данной карты памяти. По их данным, никакой информации о том, что карта памяти была исследована, в материалах уголовного дела нет.

Photo:Наталья Якунина Mkset.ru

Гособвинитель и представитель потерпевшей стороны возразили против ходатайства, предположив, что на карте не было ценной информации, если следователь не счел необходимым приобщить её к материалам дела.

Адвокаты продолжили настаивать на своем, заявив, что хотят сами в этом убедиться. В итоге, выслушав всех, судья Ильгиз Ахметдинов принял решение запросить у следствия данную карту памяти и в ближайшее время просмотреть имеющиеся на ней записи.

Попутно адвокаты подсудимых попросили уточнить судьбу двух связок магнитных ключей, граббера и 59 тысяч рублей, которые были изъяты во время осмотра автомобиля Токарева в июле 2018 года. Ни одно из этих вещественных доказательств следствие в суд пока не представило, хотя они были указаны в описи изъятых предметов.

Напомним, на одном из недавних судебных заседаний также обсуждался вопрос о пропавшем сейфе, изъятом из рабочего кабинета Яшина. Сейф впоследствии исчез, а с ним и второй мобильный телефон убитого. Как подчеркнули адвокаты, все эти предметы пропали вместе с протоколом об их изъятии.

Судебные слушания продолжатся завтра, 12 ноября.

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