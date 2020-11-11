В Уфе в суде изучили показания двух жен главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО

Федор Токарев примерно на 15 лет старше молодых подельников — Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Эти парни из уфимского микрорайона Нижегородка, может, и не метили в университеты или консерваторию. При этом у каждого дома осталась своя забота. У Руслана Мингазова есть семья — жена, 4-летняя дочка, у Альмира Хасанова — пожилая больная мама. Про Эрика Талипова со слов участкового известно, что злоупотреблял спиртным, имел нарушения по линии ГИБДД, но в остальном тоже далеко не матёрый уголовник.