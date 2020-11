В Уфе по требованию Хабирова приостановили вырубку деревьев около парка Гафури

Глава Башкирии поручил детально разобраться в ситуации с застройкой жилого квартала на территории, прилегающей к уфимскому парку имени Гафури, а также в срочном порядке приостановить вырубку деревьев.

Напомним, в минувшую среду жители города сообщили о начале вырубки деревьев на территории будущей стройки. Ранее они создали петицию с требованием остановить проект, а также неоднократно проводили общественные акции для привлечения внимания властей. В пресс-службе главы Радия Хабирова сообщили, что данный вопрос детально обсудят на первом заседании градостроительного совета Башкортостана, который планируется провести на следующей неделе. Напомним, проект застройки принадлежит ГК «ЖилСтройИнвест». По словам заместителя гендиректора Ивана Зорина, площадка под строительство — между жилым домом на ул. Зорге, 73 и спорткомплексом «Zorge Fitness» — была куплена в текущем году на законных основаниях у предыдущего собственника. Он уверяет, что этот участок не имел отношения к парку им. Гафури. Здесь ранее находилось промышленное предприятие.

