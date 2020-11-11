В Уфе по требованию Хабирова приостановили вырубку деревьев около парка Гафури

Напомним, проект застройки принадлежит ГК «ЖилСтройИнвест». По словам заместителя гендиректора Ивана Зорина, площадка под строительство — между жилым домом на ул. Зорге, 73 и спорткомплексом «Zorge Fitness» — была куплена в текущем году на законных основаниях у предыдущего собственника. Он уверяет, что этот участок не имел отношения к парку им. Гафури. Здесь ранее находилось промышленное предприятие.