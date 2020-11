В ночь с 10 на 11 ноября 2020 общественники совместно с сотрудниками полиции в рамках рейда случайно обнаружили склад с опасными медицинскими отходами. Об этом сообщила депутат Госсобрания-Курултая Лия Хафизова в своих социальных сетях.

По её словам, грузовики перевозили черные мешки из Орджоникидзевского района в Калининский. В этих мешках находились шприцы, пробирки с кровью. Происхождение этих отходов неизвестно. — Привозили их на неприглядный склад в Максимовке. Сколько ещё таких тайных мест в Уфе, где складируются медицинские отходы, вместо их утилизации, не известно! возмущена Лия Хафизова.

