Центры во Владивостоке и Артеме будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, а также с симптомами ОРВИ и гриппа.

Как сообщает infox.ru, во Владивостоке центр разместят в доме №131 по улице Светланской, в Центре здоровья и профилактики. Обращаться в него смогут горожане, прикрепленные к поликлинике №3. В Артеме аналогичный центр разместился в городской больнице по улице Партизанской.

