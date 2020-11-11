В Минобре Башкирии объяснили, почему студенты колледжей учатся очно

— Кроме того, сотрудники колледжей старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, переведены на удалённый режим работы. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в колледжах республики стабильная. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, рассказали в Минобре.