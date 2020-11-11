В Минобре Башкирии объяснили, почему студенты колледжей учатся очно

В Минобре Башкирии объяснили, почему студенты колледжей учатся очно

Вчера, 15:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В ВУЗах Башкирии большинство студентов по решению главы республики Радия Хабирова, перевели на дистанционное обучение. Однако студенты колледжей по-прежнему занимаются в очной форме.

По данным Министерства образования Башкирии, из 94 тысяч студентов заболели коронавирусом лишь 0,1%. Такого результата удалось добиться благодаря частому использованию техники для дистанционного обучения. То есть «на удаленке» занимаются лишь некоторые группы.

— Кроме того, сотрудники колледжей старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, переведены на удалённый режим работы. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в колледжах республики стабильная. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, рассказали в Минобре.

Сами студенты или их родители также могут попросить изменить формат обучения и перевести уроки в режим онлайн, если для этого есть показания. Например, хронические заболевания.

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