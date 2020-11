В Учалинском районе нашли без вести пропавших подростков. Двое мальчиков 14 и 15 лет сбежали из местного детского дома 10 ноября.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мальчики живы и здоровы. В ближайшее время их вернут в учреждение. Известно, что подростки сбегают уже не в первый раз. Прошлый побег состоялся 20 сентября. Тогда их поисками также занимались сотрудники полиции волонтеры. В этот раз им удалось доехать до Белорецка, где их и нашли, сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник.

